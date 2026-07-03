Equador captura líder criminoso por quem os EUA ofereciam recompensa milionária

Churrón estava à frente da quadrilha Los Choneros e é apontado com um dos principais elos com o Cartel de Sinaloa

Estados Unidos ofereciam uma recompensa de US$ 5 milhões pela captua de Churrón (Reprodução/Redes sociais | Departamento de Estado de EE. UU/Divulgação)

O líder de uma perigosa organização criminosa do Equador, por quem os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de US$ 5 milhões foi capturado no país andino, informaram na sexta-feira (3) as autoridades.

Francisco Manuel Bermúdez Cagua, conhecido como "Churrón", estava à frente da quadrilha criminosa "Los Choneros" a nível nacional e é apontado como um dos principais elos com o Cartel de Sinaloa. Sua captura representa um "duro golpe" ao crime organizado, disse o ministro da Defesa equatoriano Gian Carlo Loffredo nas redes sociais.

A detenção de "Churrón", sobre quem pesava uma ordem de captura internacional, ocorreu na noite de quinta-feira (2) na cidade de Guayaquil - 265 quilômetros ao sudoeste de Quito, capital do Equador -, após um rastreamento de inteligência militar, informou em comunicado o exército equatoriano.

Além disso, foram capturados Rafael André Delgado Martínez e Steven Dustin Poveda López, que integravam seu círculo de segurança, e foi apreendido o veículo em que se deslocavam, assim como armas e munições.

Segundo as autoridades, "Churrón" era um dos homens do círculo próximo de Adolfo Macías, conhecido como "Fito", líder máximo de "Los Choneros", que foi extraditado para os Estados Unidos em julho do ano passado após ser recapturado também no Equador.

"Los Choneros" surgiram em 1990 e, de acordo com a polícia equatoriana, controlavam a passagem de drogas pelas costas do Pacífico em coordenação com o Cartel de Sinaloa.

Em dezembro de 2025, o governo dos Estados Unidos havia incluído Bermúdez Cagua em seu programa de recompensas, oferecendo dinheiro por informações que levassem à sua detenção. Esse país o acusa de ser participante "na tomada de decisões sobre o tráfico de drogas e armas para Los Choneros".

Junto com "Fito" e "Topo" - cujo nome é Darío Javier Peñafiel Nieto e foi extraditado recentemente para os Estados Unidos -, "Churrón" figurava entre os líderes da gangue acusados no distrito de Nova York de conspirar para importar e distribuir cocaína e possuir armas de fogo para facilitar o tráfico de drogas.

Em 2025, a administração de Donald Trump designou "Los Choneros" como uma organização terrorista estrangeira, aos quais recentemente somou "Chone Killers", que surgiu como uma facção dos primeiros.

As autoridades não se pronunciaram sobre a eventual extradição do capturado líder.



