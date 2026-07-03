Alvo de sanções dos EUA por elo com o PCC é presa pela PF; empresário está foragido

Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), na última quarta-feira (1)

Polícia Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange, que visa desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, em endereços localizados na capital paulista e nos municípios de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, todos no mesmo estado.

De acordo com o portal g1, entre os presos, está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), na última quarta-feira (1).

Também alvo de sanções dos EUA, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada está entre os procurados pela PF, mas está foragido.

Foi determinado judicialmente, ainda, o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões.

Segundo a Polícia Federal, “as apurações indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras”.

Em análise preliminar, foram identificadas movimentações superiores a R$ 10 bilhões.

“As investigações prosseguem, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos eventualmente identificados no curso da apuração”, disse a corporação em nota.

