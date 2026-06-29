Ministro da Defesa vai a Caracas ampliar assistência do Brasil à Venezuela após terremotos

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, se reunirá com autoridades venezuelanas nesta terça-feira (30), em Caracas, capital da Venezuela. A viagem do ministro atende à determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o governo brasileiro amplie sua assistência e seus esforços humanitários ao país vizinho, vítima de terremotos desde a última quarta-feira (24).

Pela manhã, José Múcio se reunirá com Gustavo González López, chefe da pasta da Defesa da Venezuela. A vice-presidenta de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês da Silva Magalhães, e o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Henrique Alves Rabelo, integram a comitiva.

De acordo com o Planalto, o Brasil deverá apoiar a Venezuela nos esforços de atendimento aos desabrigados pela tragédia e, depois, na reconstrução das áreas afetadas pelos terremotos. Também na terça-feira, será enviado o quinto voo, da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, para La Guaira, onde foi instalado um hospital de campanha.

Neste voo, o Brasil enviará mais equipamentos para viabilizar a expansão da unidade de internação de 900 m² para o atendimento de 20 pacientes simultâneos. Cerca de 5,5 toneladas de insumos doados pelo Ministério da Saúde, como medicamentos e testes rápidos, também serão enviadas. O primeiro voo foi realizado no dia 26 de junho.

Números da tragédia

Até o momento, o governo venezuelano contabilizou 1.719 pessoas mortas e mais de 5 mil feridas. Nesse cenário, quase 800 prédios entraram em colapso. A Venezuela segue empreendendo esforços e obtendo ajuda humanitária internacional para a localização dos desaparecidos, estimados em aproximadamente 50 mil, segundo as Nações Unidas.