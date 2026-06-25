Sobe para 188 número de mortos por terremotos na Venezuela

Chefe do Parlamento venezuelano apontou mais de 1,5 mil feridos

Apartamentos gravemente danificados, com a fachada destruída, após um terremoto em Catia La Mar (Juan Barreto/AFP)

O balanço de mortos pelos fortes terremotos que sacudiram a Venezuela na véspera subiu para pelo menos 188, informou nesta quinta-feira (25) o chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez, que relatou mais de 1.500 feridos.

"Até este momento, lamentavelmente, devemos informar 188 venezuelanas e venezuelanos mortos em decorrência da ação do terremoto", além de "1.520 pessoas feridas", disse Jorge Rodríguez ao apresentar o último boletim oficial em um pronunciamento transmitido pela televisão.