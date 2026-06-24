No Oriente Médio, Rubio se reúne com aliados regionais

Esta é a primeira viagem de um alto responsável dos Estados Unidos ao Oriente Médio desde a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerã

Foto mostra o Emir do Kuwait, Sheikh Meshal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (à direita), recebendo o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no Palácio Bayan, na Cidade do Kuwait (AFP)

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, se deslocou ao Oriente Médio para realizar encontros com autoridades de vários países aliados da região. Esta é a primeira viagem de um alto responsável dos Estados Unidos ao Oriente Médio desde a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerã. Os EUA buscam tranquilizar seus parceiros do Golfo em relação ao acordo com o Irã.



Rubio disse na véspera da viagem que Washington não vai fazer nada para minar a segurança dos aliados norte-americanos no Oriente Médio. “Queremos que eles saibam, e queremos reiterar isso e começar a falar com eles e a envolvê-los em conversas sobre todas as decisões que forem tomadas no âmbito desta negociação. É por isso que nos vamos reunir com todos eles, é por isso que estou realizando esta viagem agora. Além de lhes agradecer pelo apoio incrível que nos deram ao longo de todo este processo", afirmou.



Durante o conflito as nações do Golfo Pérsico sofreram vários ataques iranianos em retaliação pela parceria com os EUA e por abrigar bases militares norte-americanas. Como aliados de Washington na fronteira com o Irã, os Emirados Árabes Unidos (EAU) tiveram o maior impacto, uma vez que foram alvos de milhares de mísseis e drones desde o início da guerra. Mas, o Kuwait e o Bahrein também foram severamente afetados.



Rubio já se reuniu hoje com o presidente dos Emirados, Mohammed bin Zayed Al Nahyan para discutir o memorando de entendimento com o Irã, a passagem segura através do Estreito de Ormuz e a importância da paz e estabilidade regional. Antes do conflito, os EAU tinham reforçado a sua parceria com Washington e defendido repetidamente uma solução para a questão do programa de mísseis do Irã e dos grupos apoiados por Teerã, um tema ausente do memorando de entendimento.



“O secretário agradeceu aos Emirados Árabes Unidos pela sua liderança e apoio inigualável, elogiou a sua coragem e resiliência face aos ataques do Irão, e reafirmou o compromisso dos EUA com a segurança dos Emirados”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, num comunicado apos a reunião.



O chefe da diplomacia dos Estados Unidos tem agendado encontros também no Kuwait e Bahrein, onde participará de uma reunião dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).Os líderes da região mantêm laços estreitos com o presidente Donald Trump há muito tempo e prometeram investir milhares de milhões de dólares nos Estados Unidos.

Enquanto isso, o secretário de Estado ainda reiterou que os EUA não aceitarão taxas no Estreito de Ormuz, um ponto sensível e difícil entre iranianos e norte-americanos.

“Nenhum país está autorizado a cobrar portagens ou taxas numa rota navegável internacional”, indicou, enquanto o Irã e o Omã, pelo contrário, enfatizam a sua soberania sobre as suas águas territoriais.



Além disso, Rubio avisou que caso o Irã não cumpra os compromissos, Trump tem muitas opções à sua disposição, incluindo a revogação de sanções, em alusão à suspensão temporária de 60 dias das sanções ao petróleo iraniano.

Trump disse que Teerã informou que não estão sendo cobradas quaisquer taxas, custos de seguro, nem qualquer outro tipo de encargos no Estreito de Ormuz. "Se esta informação for falsa, as negociações terminarão imediatamente!”, ameaçou.