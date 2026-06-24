Negociações técnicas entre EUA e Irã serão retomadas na próxima semana

O Paquistão é um dos países mediadores nas negociações para o acordo de paz entre as partes

Teerã, capital do Irã. (AFP)

Nesta quarta-feira (24), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Tahir Andrabi, anunciou que as negociações técnicas entre os Estados Unidos e o Irã serão retomadas na próxima semana. "As conversações devem ser retomadas provavelmente na terça-feira", disse Andrabi.

O Paquistão é um dos países mediadores nas negociações para o acordo de paz entre as partes.

Por sua vez, Mohamad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano e o principal negociador de Teerã no acordo preliminar com Washington, declarou que o memorando de entendimento assinado entre o Irã e os EUA para pôr fim à guerra é uma declaração de derrota para a América.

"O memorando de entendimento de Islamabad não é o resultado de pressão ou coação, mas sim da resistência e da determinação da corajosa nação iraniana. É por isso que este acordo assumiu o valor de uma declaração de derrota para a América", apontou Ghalibaf, acrescentando que a segurança no Oriente Médio deve agora ser garantida pelos países da região.

Os EUA mantêm inúmeras bases militares no Oriente Médio e os países que possuem estas bases foram alvos de ataques com drones e mísseis iranianos durante a guerra, em retaliação pelos bombardeios ao Irã realizados pelas forças armadas norte-americanas e israelenses. "Consideramos a retirada das forças estrangeiras da região um objetivo estratégico, porque longe de criarem segurança duradoura, é uma fonte de instabilidade", afirmou Ghalibaf.

O presidente do Parlamento iraniano indicou que apenas os países da região devem determinar a ordem política e de segurança do Oriente Médio e rejeitou a interferência externa, defendendo uma cooperação intrarregional alargada. “Vemos o futuro da região não na confrontação, mas na interação”, destacou, sugerindo uma paz ampla com os países vizinhos do Golfo Pérsico.

No entanto, o negociador-chefe iraniano das conversações com os EUA também insistiu que a paz no Líbano era um ponto fundamental para um acordo final com Washington. “Para nós, o cessar-fogo no Líbano foi e continua a ser tão importante como o cessar-fogo no Irã, e o fim da guerra no Líbano foi tão importante como o fim da guerra no Irã”, frisou.

