EUA atacam barco no mar do Caribe e matam dois tripulantes

Após este ataque, sobe para mais de 210 o número total de mortos desde que os EUA Unidos começaram essa ofensiva

Donald Trump está na França participando da reunião do G7 ( MANDEL NGAN / AFP)

As forças norte-americanas realizaram um novo ataque aéreo na noite de domingo contra uma embarcação de alegados traficantes de droga no mar do Caribe, que matou dois homens.



“O navio estava "navegando por rotas conhecidas de tráfico de droga no Caribe”, anunciou o Comando Militar dos Estados Unidos, acrescentando que seis tripulantes sobreviveram.

A Guarda Costeira dos EUA foi notificada para ativar o sistema de busca e salvamento dos náufragos.

Após este ataque, sobe para mais de 210 o número total de mortos desde que os EUA Unidos começaram essa ofensiva, em setembro passado.

Este é o segundo ataque que deixou sobreviventes no espaço de uma semana. Em 16 de junho, outro ataque causou dois náufragos. Um dia depois, a Guarda Costeira norte-americana afirmou ter suspendido as buscas por sobreviventes sem encontrar qualquer sinal de sobreviventes ou destroços.

No entanto, a administração Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem garantir que os barcos visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico. Especialistas e responsáveis das Nações Unidas denunciaram estas execuções extrajudiciais.



Por sua vez, Washington lançou essa campanha justificando como objetivo central aumentar a pressão contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusado pela Casa Branca de envolvimento nos cartéis. Maduro foi capturado numa operação militar em Caracas no inicio de janeiro e extraditado para os EUA.

Desde então a campanha de ataques no Pacífico e no mar do Caribe continua contra embarcações, que segundo o Comando Militar dos EUA, participam de atividades ligadas ao tráfico, que tem como destino levar as drogas para o território norte-americano.

De acordo com o divulgado em maio na mídia dos EUA, um departamento de supervisão interno do Pentágono investigará a legalidade destas operações.