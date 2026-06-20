Trump propõe mudar o nome dos agentes do ICE para NICE, que significa "agradável" em inglês

Donald Trump considera que "o ICE tem sido maltratado pela mídia mentirosa em níveis nunca antes vistos"

Republicano fez proposição através das redes sociais, neste sábado (20) (Foto: Ken Cedeno/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado nas redes sociais uma enquete para escolher entre o nome de Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE, "gelo" em inglês) e o Serviço Nacional de Controle de Imigração e Alfândega (NICE, "amável" em inglês) para o polêmico órgão federal parapolicial dedicado a perseguir imigrantes sem documentos.

"Se tivessem que dizer 'fomos hoje a algumas instalações do NICE (amigáveis)', teríamos um nome muito mais prestigioso simplesmente acrescentando um N de Nacional ao ICE", explicou ele. A mudança "deixaria totalmente desorientados os repórteres e jornalistas fraudulentos, desonestos e antipatriotas", argumentou o presidente dos Estados Unidos.

"Eles terão que dizer 'Agentes NICE (simpáticos) deportaram um traficante de drogas violento'", argumentou. "Eles vão ficar completamente loucos. Nem vão saber como lidar com isso", acrescentou.

O morador da Casa Branca garante que "todo mundo adora", "mas o lendário Tom Homan me disse que os agentes não gostam tanto quanto o resto da população", por isso vai haver uma votação em uma enquete para decidir se o nome deve ou não ser alterado.

Trump considera que "o ICE tem sido maltratado pela mídia mentirosa em níveis nunca antes vistos". "São grandes patriotas que trabalham duro e fazem um trabalho fantástico em um ambiente muito hostil", afirmou Trump, que atribui grande parte dessa hostilidade aos "'dumocrats' (democratas idiotas) e à mídia mentirosa". "Obrigado pela atenção a esta questão. JDT", conclui a mensagem, escrita pelo próprio presidente dos Estados Unidos, conforme se deduz pelas iniciais que encerram o texto.

Agentes federais mobilizados para deter imigrantes ilegais estiveram envolvidos em inúmeros incidentes, incluindo a morte a tiros de dois cidadãos americanos pelas forças de segurança em Minneapolis, o que provocou a convocação de inúmeras manifestações por todo os Estados Unidos. Além disso, tem sido criticada a falta de treinamento desses agentes e o uso excessivo da força por parte deles.