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Trump assina acordo de paz com Irã

Funcionário do governo dos EUA confirma assinatura do acordo.

AFP

Publicado: 17/06/2026 às 19:19

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Presidente dos EUA, Donald Trump/ MANDEL NGAN / AFP

Presidente dos EUA, Donald Trump ( MANDEL NGAN / AFP)

O presidente Donald Trump assinou um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, informou um funcionário do governo dos Estados Unidos à AFP nesta quarta-feira (17).

"Posso confirmar que foi assinado", respondeu o funcionário ao ser questionado sobre a informação do site Axios de que Trump assinou pessoalmente uma cópia do documento durante o jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G7.

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Acordo , Irã , Trump
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