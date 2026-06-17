Trump assina acordo de paz com Irã

Presidente dos EUA, Donald Trump ( MANDEL NGAN / AFP)

O presidente Donald Trump assinou um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, informou um funcionário do governo dos Estados Unidos à AFP nesta quarta-feira (17).

"Posso confirmar que foi assinado", respondeu o funcionário ao ser questionado sobre a informação do site Axios de que Trump assinou pessoalmente uma cópia do documento durante o jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G7.