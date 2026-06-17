Papa Leão 14 celebra acordo EUA-Irã e pede diálogo na Ucrânia

Pontífice mencionou a "dolorosa" guerra na Ucrânia e pediu a abertura de "caminhos de diálogo que propiciem uma paz justa e duradoura"

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO/AFP)

O papa Leão XIV elogiou nesta quarta-feira (17) o acordo para a paz anunciado por Estados Unidos e Irã como o resultado de um "encorajador trabalho de diálogo e negociação".

As duas partes, que contaram com a mediação do Paquistão, anunciaram nesta semana um memorando de entendimento para acabar com o conflito no Oriente Médio. O pontífice expressou sua "gratidão" aos que ajudaram nas negociações.

"Espero que este acordo contribua para fortalecer a confiança mútua, a segurança e a estabilidade no Oriente Médio, ao promover caminhos de diálogo e cooperação entre os povos", disse o bispo de Roma durante sua audiência semanal no Vaticano.

O pontífice mencionou também a "dolorosa" guerra na Ucrânia e pediu a abertura de "caminhos de diálogo que propiciem uma paz justa e duradoura".

A invasão russa da Ucrânia, em curso desde fevereiro de 2022, é o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já dura mais que a Primeira Guerra Mundial.

"Tantas vítimas inocentes e socorristas mortos, tantas igrejas e tanto patrimônio cultural devastado pelas chamas", disse Leão XIV, poucos dias após o incêndio em uma famosa catedral ortodoxa ucraniana em Kiev, consequência de um ataque russo.

"Estou próximo daqueles que observam luto por seus entes queridos, estou com os feridos e com aqueles que, em meio à violência, continuam servindo à vida com coragem", acrescentou o líder da Igreja Católica.