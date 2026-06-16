Salão de baile da Casa Branca pode chegar a custar perto de R$ 3 bilhões

Ala Leste da Casa Branca começou a ser demolida para construção do salão de baile (Brendan Smialowski/AFP)

O salão de baile da Casa Branca, um projeto especialmente feito pelo presidente Donald Trump, custará até US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões), dos quais mais da metade sairão do bolso dos contribuintes, publicou o jornal The Washington Post nesta terça-feira (16).

Inicialmente, Trump apresentou o projeto no ano passado como uma iniciativa totalmente privada, financiada com seus recursos próprios e por outros doadores por um valor que não passaria dos US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão).

O atual ocupante da Casa Branca autorizou em seguida a demolição da Ala Leste da residência presidencial americana para realizar o projeto, o que provocou reclamações de associações de preservação do patrimônio, que conseguiu bloquear parcialmente a obra.

O jornal reproduziu uma estimativa específica de custos preparada para o governo Trump pela Clark Construction, a empreiteira responsável por construir o salão de baile. Em 31 de março, Trump anunciou aos jornalistas o orçamento do projeto: até US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões), “livres de impostos para os contribuintes”.

Mas um relatório elaborado três semanas antes de estimar o custo total em US$ 600 milhões (cerca de R$ 3 bilhões), mais da metade proveniente de cofres públicos, destacou o Post. No entanto, a Casa Branca insistiu, nesta terça-feira, em um comunicado enviado à AFP, que Trump e os doadores estavam assumindo a maior parte dos custos.

“O presidente Trump e os patriotas americanos generosos estão financiando o salão de baile por um montante de aproximadamente 400 milhões de dólares, o que será um lugar seguro e protegido para presidentes durante gerações”, disse a porta-voz Davis Ingle.

Um suposto complô de ataque à Casa Branca no último domingo, durante uma luta de artes marciais erradas à qual assistiram Trump e outros altos funcionários "demonstraram exatamente porque o projeto de modernização da Ala Leste é extremamente necessário para eventos de grande escala", destacou. Ingle acrescentou que o projeto do salão de baile estava “ligado indissoluvelmente” à segurança presidencial.

Após as sentenças de um juiz que ordenaram a paralisação da obra, Trump convocou os jornalistas, em maio, diante da construção, onde apresentou um projeto consideravelmente mais ambicioso: salas no subsolo, incluindo um pequeno hospital, e uma pista para drones na cobertura.

Enquanto isso, o Congresso destinou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) para a segurança da Casa Branca, o que foi duramente criticado pela oposição democrata.

A empresa construtora disse que os detalhes do projeto são espaçosos. Trump insiste que a Casa Branca precisa de um salão de baile para receber os convidados de honra com segurança. O tradicional jantar de correspondência da Casa Branca, em abril, em um hotel de Washington, foi suspenso após um homem tentar entrar atirando.