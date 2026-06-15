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Trump afirma que navios 'começam a sair' do Estreito de Ormuz

"Os navios começam a sair, muitos carregados de petróleo, do Estreito de Ormuz", declarou Trump

AFP

Publicado: 15/06/2026 às 11:28

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/ALEX BRANDON / POOL / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que navios com petróleo "começam a sair" do Estreito de Ormuz, graças ao anúncio de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

"Os navios começam a sair, muitos carregados de petróleo, do Estreito de Ormuz", declarou Trump em sua plataforma Truth Social, enquanto se dirigia à cúpula do G7 na França.

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Estreito de Ormuz , Irã , Trump
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