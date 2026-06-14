Trump anuncia acordo de paz com o Irã e determina fim de bloqueio naval no Estreito de Ormuz

Trump declarou, em uma rede social, que acordo de paz com o Irã "já está concluído"

US President Donald Trump walks on the tarmac after disembarking Air Force One at Morristown Airport in Morris County, New Jersey, on June 5, 2026. US President Donald Trump will spend the weekend in Bedminster, New Jersey. (Photo by SAUL LOEB / AFP) Caption ( AFP)

O presidente Donald Trump disse neste domingo (14) que um acordo de paz com o Irã "já está concluído" e anunciou que o Estreito de Ormuz já está aberto e que os Estados Unidos suspenderam o bloqueio marítimo imposto a Teerã.

"O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, pouco depois de o Paquistão, mediador do processo, afirmar que as duas partes haviam alcançado um acordo.

"Autorizo plenamente a abertura livre de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!", declarou.

Acordo também foi confirmado pelo primeiro-ministro do Paquistão

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O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou que Estados Unidos e Irã chegaram a um "acordo de paz" que interrompe imediatamente todas as operações militares no Oriente Médio, inclusive no Líbano, e cuja assinatura ocorrerá em Genebra, em 19 de junho.

"Com o acordo já em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões nesta semana. Essas discussões prévias à implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura", escreveu na rede X Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio.