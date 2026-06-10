Chefe da Nasa defende tripulação da missão Artemis III, composta apenas por homens

As críticas surgem porque o presidente Donald Trump, ao retornar à Casa Branca, ordenou que as agências federais eliminassem iniciativas relacionadas à diversidade e inclusão

O anúncio de uma tripulação 100% masculina gerou questionamentos e críticas sobre uma possível interferência política (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

O chefe da Nasa, Jared Isaacman, defendeu nesta quarta-feira (10) a composição da tripulação da terceira missão do programa Artemis, que busca levar seres humanos de volta à Lua, formada exclusivamente por homens.

O anúncio de uma tripulação 100% masculina gerou questionamentos e críticas sobre uma possível interferência política, já que, desde seu retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump ordenou que as agências federais eliminassem iniciativas relacionadas à diversidade e inclusão.

Isaacman ressaltou nas redes sociais que a seleção da tripulação "não está ligada a decisões políticas".

"O Escritório de Astronautas designa a tripulação que oferece à missão a melhor possibilidade de cumprir seus objetivos", afirmou, acrescentando que fatores como perfil, experiência e disponibilidade dos astronautas são levados em consideração.

A terceira fase do programa Artemis III consistirá em testar a espaçonave Orion e realizar manobras de encontro e acoplamento com módulos de pouso lunar. Ela não incluirá uma viagem à Lua.

A tripulação anunciada na terça-feira inclui os astronautas americanos Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio, além do italiano Luca Parmitano, o primeiro europeu a participar de uma missão Artemis.

A Nasa prometeu levar à Lua uma mulher e uma pessoa negra.

No ano passado, porém, a Nasa retirou de algumas de suas páginas na internet referências a esse compromisso e, de forma mais ampla, à diversidade. Isso não significa necessariamente que a promessa tenha sido abandonada, mas ela deixou de ser explicitamente mencionada.

Isaacman afirmou que aqueles que levantam essa preocupação talvez não conheçam bem a forma como as tripulações são organizadas e lembrou que já há astronautas em treinamento específico para a Lua que se encaixariam melhor em futuras missões de alunissagem.