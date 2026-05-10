Veja momento da abertura da cápsula que trouxe os astronautas da Artemis II de volta à Terra

A Artemis II marcou o retorno de astronautas à órbita lunar após mais de 50 anos e foi a primeira missão tripulada do programa Artemis.

Esta captura de tela de uma transmissão ao vivo da NASA mostra (da esquerda para a direita) o astronauta da NASA e piloto da Artemis II, Victor Glover, o astronauta da Agência Espacial Canadense e especialista em missão da Artemis II, Jeremy Hansen, e o astronauta da NASA e comandante da Artemis II, Reid Wiseman, durante uma coletiva de imprensa enquanto viajam para a Lua na espaçonave Orion ( AFP)

O astronauta da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (NASA) Reid Wiseman, que estava a bordo da missão Artemis II, compartilhou em seu Instagram o momento em que a cápsula que o trouxe junto aos seus colegas foi aberta após a volta à Terra. O momento aconteceu há cerca de um mês, mas a visão de quem estava dentro da Orion foi compartilhada na última sexta-feira (8).

A Artemis II marcou o retorno de astronautas à órbita lunar após mais de 50 anos e foi a primeira missão tripulada do programa Artemis. A viagem também estabeleceu marcos importantes, com recordes de distância percorrida por uma missão com tripulação em espaço profundo.

Wiseman, que também era comandante da astronave, escreveu junto ao vídeo: “A visão de dentro da cápsula Integrity enquanto as equipes de resgate abrem a escotilha… ver o helicóptero passando sobre os ombros deles e ouvir toda a alegria foi o melhor momento possível”.

Além dele, estavam a bordo os astronautas Christina Koch e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen, da Canadian Space Agency. Ainda ao longo do trajeto, a missão já se destacou pela capacidade de transmissão de imagens em alta qualidade, com registros que foram compartilhados em tempo real.

Os registros incluem desde vistas detalhadas da superfície lunar até imagens da Terra observada do espaço profundo, além de momentos da tripulação a bordo da cápsula Orion. Isso foi possível graças ao sistema de comunicação óptica O2O (Orion Artemis II Optical Communications), que também transmite dados científicos, planos de voo e comunicações com os centros de controle da NASA. A tecnologia utiliza transmissão a laser para enviar informações entre a nave e a Terra em alta velocidade, até 100 vezes mais rápida que a radiofrequência tradicional.

