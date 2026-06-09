Trump é vaiado no Madison Square Garden antes de jogo das finais da NBA

As vaias se intensificaram quando Trump apareceu no telão do Madison Square Garden ao lado do proprietário do New York Knicks James Dolan

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de fortes vaias no Madison Square Garden, em Nova York, na noite desta segunda-feira, 8, antes do início do terceiro jogo das finais da NBA entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs.

As vaias se intensificaram quando Trump apareceu no telão do Madison Square Garden ao lado do proprietário do New York Knicks James Dolan, em um camarote localizado acima da quadra, durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos.

Durante o trajeto da comitiva presidencial até o estádio, manifestantes exibiram cartazes com mensagens como "Ninguém quer você aqui" e "Trump deveria sair". Outros cartazes traziam os dizeres "Impeachment" e "Condenação".

O presidente assistiu ao jogo de um camarote na arena acompanhado, entre outras pessoas, do genro Jared Kushner, do administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA), Lee Zeldin e do secretário de Transportes, Sean Duffy.