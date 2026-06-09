Com presença de Trump, Wembanyama brilha e os Spurs vence Knicks no Jogo 3

Victor Wembanyama, jogador do San Antonio Spurs ( Getty Images via AFP)

Os San Antonio Spurs venceram os New York Knicks por 115 a 111 no Jogo 3 das Finais da NBA, nesta segunda-feira, no Madison Square Garden, em Nova York. Com o resultado, os Knicks seguem na vantagem por 2 a 1 na série. O grande destaque da partida foi Victor Wembanyama, que anotou 32 pontos, oito rebotes, seis assistências e três tocos.

Os nova-iorquinos entraram em quadra com a vantagem de dois triunfos conquistados no Frost Bank Center, no Texas, precisando de mais dois resultados positivos em seus domínios para se sagrarem campeões da NBA. Os Knicks não vencem a liga desde 1973 e não chegavam à decisão há quase 30 anos, desde 1999. A experiente equipe da Conferência Leste ostentava uma sequência de 13 vitórias seguidas nestes playoffs.

Os destaques dos Knicks nos playoffs, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, terminaram a partida com 32 e 11 pontos, respectivamente. O grande nome do time, no entanto, foi OG Anunoby, que anotou 28 pontos e teve grande impacto defensivo, incluindo dois tocos importantes.

O duelo contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Madison Square Garden. Torcedor declarado dos Knicks, Trump é o primeiro presidente americano em exercício a presenciar um jogo das finais ao vivo, o que motivou medidas rigorosas e tumulto durante o pré-jogo, quando torcedores, funcionários e até atletas foram minuciosamente revistados, além da separação de um local especial para o mandatário e seus acompanhantes.

Agora, as franquias se enfrentam novamente na quarta-feira, em um duelo decisivo no Madison Square Garden, para o Jogo 4 das finais, às 21h30 (de Brasília).

PRIMEIRO TEMPO

A batalha começou com uma arrancada de 7 a 0 dos Spurs, treinados por Mitch Johnson, mas Josh Hart converteu do perímetro para diminuir. Aos 8 minutos, San Antonio vencia por 24 a 13. O clima esquentou a três minutos do fim da parcial, com um desentendimento entre Luke Kornet e Hart que precisou ser apartado pela arbitragem. O ala dos Knicks acabou levando falta técnica pelo incidente. Victor Wembanyama sobrou no quarto com 9 pontos, 3 rebotes e 2 tocos, enquanto Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns sofriam na marcação. Hart, com 8 pontos, foi o melhor dos donos da casa no período, que terminou em 33 a 22 para os texanos.

No segundo quarto, Towns entrou no jogo dominando o garrafão e, com a ajuda de OG Anunoby, pulverizou a vantagem rival. A virada veio em uma bola de três de Brunson a quatro minutos do fim. Wembanyama respondeu na mesma moeda para retomar a ponta, mas o Madison Square Garden pegou fogo no minuto final com novas bolas triplas de Hart e Brunson. Com uma impressionante corrida de 42 a 24 na parcial, os Knicks, comandados pelo técnico Mike Brown, fecharam o primeiro tempo vencendo por 64 a 57. A liderança só não foi maior devido aos 18 pontos de Stephon Castle, dos Spurs, cestinha da primeira metade, contra 17 de Anunoby pelos mandantes.

SEGUNDO TEMPO

No terceiro quarto, a 8 minutos do fim do período, Brunson brilhou com dois pontos e a falta convertida para deixar os Knicks em vantagem por 71 a 67. Na sequência, Devin Vassell respondeu do perímetro e colocou os Spurs na frente por 72 a 71. Mesmo nas cordas, a equipe de San Antonio reagiu com as bolas de três de Julian Champagnie e a força de Wemby. No minuto final, uma linda bola de três pontos de Clarkson fez o Garden ferver, empatando o confronto em 89 a 89, mas o novato Dylan Harper converteu outra bola longa para o time do Texas para terminar a parcial com os Spurs em vantagem por 92 a 91.

No último e decisivo quarto, naquela que seria a jogada do jogo, Wembanyama executou um lindo arremesso triplo e sofreu a falta a sete minutos do fim. No entanto, Keldon Johnson cometeu uma falta em Mitchell Robinson na mesma jogada, que acabou invalidada após um desafio bem-sucedido dos Knicks, mantendo o duelo aberto. A quatro minutos do fim, os Spurs lideravam por 108 a 100, impulsionados pelo bom desempenho de Wemby nos lances livres (8/9) e pela sua presença defensiva com um belo toco em Shamet. A menos de dois minutos do fim, Castle converteu um belo chute do perímetro e colocou San Antonio com 111 a 104. Na sequência, Brunson respondeu de três e deixou a desvantagem em apenas uma posse. A 12 segundos do fim, porém, o experiente Fox converteu um arremesso de dois pontos na cara de Anunoby, colocando a vantagem em cinco pontos.

PRÓXIMOS JOGOS DA SÉRIE

O Jogo 4 acontece também em Nova York, no Madison Square Garden, na quarta-feira, enquanto o Jogo 5 volta para o Texas no sábado. Se for necessário, o sexto duelo será realizado na casa dos Knicks na terça-feira (dia 16), e o sétimo e último confronto tem data reservada para sexta-feira (dia 19), no Frost Bank Center. Todos os confrontos da série estão marcados para as 21h30 (de Brasília).