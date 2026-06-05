Youtuber e esposa recebem ameaças após interromper gestação de bebê com síndrome de Down

Youtuber e esposa anunciaram ter realizado um aborto após descobrir que o filho nasceria com síndrome de down (Foto: Reprodução/Instagram)

O youtuber estadunidense Jesse Ridgeway e sua esposa, Ashley, revelaram ter decidido realizar um aborto após a descoberta de que seu filho nasceria com síndrome de Down.

Na semana passada, o casal publicou um vídeo no canal pessoal do Youtube de Jesse, relatando ter recebido o resultado de um teste que indica anomalias genéticas, condições cromossômicas ou infecções fetais durante a gestação. O teste indicava que o filho que eles esperavam nasceria com trissomia do 21, ou seja, síndrome de Down.

Ao jornal estadunidense LA Times, o youtuber, que acumula mais de 43 milhões de inscritos no seu canal principal na plataforma, disse que expor o momento delicado não foi proposital. Eles estavam gravando o vídeo com o objetivo de fazer um tipo de “chá revelação” quando se depararam com o diagnóstico.

No vídeo, o casal esclarece que teriam “conversas difíceis” sobre o assunto e procurariam profissionais para ter mais clareza sobre os próximos passos. Na ocasião, também falaram sobre a possibilidade de interromper a gravidez.

Na última quarta-feira (3), Jesse informou, também através das redes sociais, que Ashley havia realizado o aborto na segunda (1).

“Essa semana, eu e minha esposa tomamos a muito difícil decisão de encerrar a gravidez, devido à trissomia do 21”, escreveu Jesse. “Nós estamos devastados. Isso tem sido extremamente traumático para nós dois, especialmente para Ashley. [...] Emocionalmente, nós estamos esgotados”.

Desde o anúncio, os dois têm sido alvo de diversas mensagens negativas, inclusive ameaças de morte, nas redes sociais.

Na última quinta-feira (4), Jesse publicou uma declaração lamentando as reaçõs dos internautas. Ele explica que escolheu compartilhar a decisão para trazer conscientização sobre o tema e talvez confortar pessoas que já tivessem passado pela mesma situação. Segundo o youtuber, as mensagens que ele e a esposa têm recebido revelam um lado “extremamente perturbador” da humanidade.

