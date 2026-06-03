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Câmara dos EUA ordena fim da guerra no Irã com voto simbólico

Aprovada com o voto de quatro deputados republicanos, a resolução é principalmente simbólica, devido ao direito de veto do presidente americano

Estadão Conteúdo

Publicado: 03/06/2026 às 21:16

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Câmara dos Representantes dos Estados Unidos /Saul Loeb/AFP

Câmara dos Representantes dos Estados Unidos (Saul Loeb/AFP)

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (3) um texto que ordena a retirada das tropas da guerra contra o Irã, uma afronta ao presidente Donald Trump, que envolveu em fevereiro o Exército no conflito.

Aprovada com o voto de quatro deputados republicanos, a resolução é principalmente simbólica, devido ao direito de veto do presidente americano. "O Congresso ordena ao presidente que retire as forças armadas dos Estados Unidos das hostilidades contra a República Islâmica do Irã", diz o texto.

Veja também:

Os membros democratas do Comitê de Relações Exteriores saudaram a "mensagem firme e inequívoca dirigida a Donald Trump pelos americanos". "Chegou o momento de encerrar essa guerra ilegal e profundamente impopular."

Uma resolução semelhante passou por uma etapa-chave do processo no Senado no mês passado, e sua aprovação na câmara alta pode ocorrer nesta semana. Caso o texto seja aprovado por ambas as câmaras após o trâmite parlamentar, Trump deve vetá-lo.

Segundo a Constituição americana, somente o Congresso tem o poder de declarar guerra.

EUA , Irã , Oriente Médio
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