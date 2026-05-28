EUA vão classificar PCC e CV como organizações terroristas

A medida, anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, entra em vigor a partir do dia 5 de junho.

O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula para a imprensa no final de uma recepção com membros republicanos do Congresso na Casa Branca em Washington, DC, em 22 de julho de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ( AFP)

O Departamento de Estado dos EUA anunciou, nesta quinta-feira (28), que vai classificar as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

A medida, anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, entra em vigor a partir do dia 5 de junho.

"O Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Sua influência se estende por toda a nossa região e chega ao nosso país", escreveu Rubio no X nesta quinta.

"Hoje, designei essas organizações como Organizações Terroristas Estrangeiras e como Terroristas Globais Especialmente Designados", disse.

"O governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas", concluiu Rubio.

De acordo com o governo americano, os grupos serão designados como “terroristas globais especialmente designados” (“Specially Designated Global Terrorists”, ou SDGTs) e também como “organizações terroristas estrangeiras” (“Foreign Terrorist Organizations”, ou FTOs).

