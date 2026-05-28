Agência de Saúde da União Africana promete vacina contra a cepa do ebola até o fim do ano
Mais de mil casos já foram notificados e cerca de 200 mortes suspeitas são atribuídas ao vírus
Publicado: 28/05/2026 às 13:47
Surto atual é causado pelo vírus Bundibugyo, variante rara do Ebola para a qual não há vacinas aprovadas (Carl de Souza/AFP)
Uma vacina contra a cepa Bundibugyo do vírus ebola estará pronta até o fim do ano, afirmou, nesta quinta-feira (28), o diretor do Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças (Africa CDC).
"Podemos dizer-lhes com certeza que, até o fim de 2026, o Africa CDC se assegurará de que tenhamos uma vacina e um medicamento contra a Bundibugyo", declarou seu diretor, Jean Kaseya, a jornalistas.
Desde que o surto foi noticiado, no início de maio, a Organização Mundial de Saúde (OMS) registrou mais de mil casos suspeitos e confirmados no país africano. Já foram contabilizadas 223 mortes suspeitas atribuídas ao vírus, segundo a organização.