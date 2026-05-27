Assistente de Matthew Perry é condenado à prisão por injetar droga que matou ator

Kenneth Iwamasa, de 61 anos, que tinha se declarado culpado, é a quinta pessoa condenada neste caso.

Matthew Perry, astro da série de TV 'Friends' (Gabriel BOUYS / AFP)

O assistente pessoal que injetava regularmente cetamina no ator Matthew Perry, astro da série de TV "Friends", morto por overdose em 2023, foi condenado, nesta quarta-feira (27), a três anos e cinco meses de prisão na Califórnia.

Kenneth Iwamasa, de 61 anos, que tinha se declarado culpado, é a quinta pessoa condenada neste caso.

Os promotores disseram que, nos dias anteriores à morte de Perry, Iwamasa aplicou no ator mais de 25 injeções de cetamina, inclusive pelo menos três em 28 de outubro de 2023, quando ele morreu.

Naquele dia, Perry pediu a Iwamasa, com quem convivia em sua luxuosa casa em Los Angeles, que lhe injetasse uma dose "bem grande" da droga, segundo os documentos judiciais.

Em 13 de maio, Erik Fleming, que atuou como intermediário no fornecimento de substâncias controladas a Perry, foi condenado a dois anos de prisão.

No mês passado, uma traficante britânico-americana, apelidada de "A rainha da Cetamina", foi condenada a 15 anos.

Jasveen Sangha chefiava um mercado de drogas em seu apartamento luxuoso em Los Angeles, de onde vendia narcóticos para clientes endinheirados do showbiz.

Dois médicos também foram condenados por terem explorado conscientemente a dependência química do ator: Salvador Plasencia e Mark Chavez.

A morte de Matthew Perry, encontrado inconsciente em sua jacuzzi em outubro de 2023, comoveu os fãs da comédia americana "Friends" e suscitou uma chuva de homenagens em Hollywood.

O ator, de 54 anos, que interpretava o personagem Chandler Bing na série de sucesso, falava publicamente de seus problemas com a dependência química.