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Cinco das sete pessoas presas em gruta no Laos são encontradas com vida

Segundo os socorristas, os homens foram localizados por mergulhadores especializados em cavernas

Isabel Alvarez

Publicado: 27/05/2026 às 13:32

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Cinco das sete pessoas presas em gruta no Laos são encontradas com vida/ Handout / Metta Tham Rescue Kalasin / AFP

Cinco das sete pessoas presas em gruta no Laos são encontradas com vida ( Handout / Metta Tham Rescue Kalasin / AFP)

As equipas de resgate do Laos e da Tailândia anunciaram que foram encontradas com vida cinco das sete pessoas que estão presas há uma semana em uma caverna na província de Xaysomboun, na região central do Laos.

Segundo os socorristas, os homens foram localizados por mergulhadores especializados em cavernas e, por enquanto, permanecem presos em uma gruta subterrânea, enquanto as equipes de resgate continuam as buscas pelos outros dois moradores restantes.

Ao todo, estão envolvidas aproximadamente 100 pessoas nas operações de resgate, incluindo o mergulhador especializado finlandês Mikko Paasi e mais 15 mergulhadores experientes e especialistas que ajudaram também no dramático resgate de um time de futebol juvenil na Tailândia, em 2018.

Os moradores ficaram retidos na gruta subterrânea após uma enchente bloquear a entrada do local.

Em atualização

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GRUTA , Laos , Xaysomboun
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