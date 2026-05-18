Irã afirma que respondeu à proposta de paz mais recente dos Estados Unidos

Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que as conversações "continuam por meio do mediador paquistanês"

Bandeira do Irã (Arquivo/AFP)

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (18) que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra e que as negociações prosseguem com Washington.

"Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

O porta-voz afirmou ainda que as conversações "continuam por meio do mediador paquistanês".

Baqaei defendeu as exigências do Irã, que incluem a liberação dos ativos iranianos congelados no exterior e o fim das sanções de longa data.

"Os pontos apresentados são exigências iranianas que têm sido firmemente defendidas pela equipe iraniana em cada rodada de negociações", ressaltou.

Ele também defendeu uma condição iraniana segundo a qual os Estados Unidos devem pagar reparações de guerra, descrevendo o conflito como "ilegal e sem fundamento".

Sobre a possibilidade de um novo confronto militar, Baqaei disse que o Irã está "preparado para qualquer eventualidade".