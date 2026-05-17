É melhor Irã "se mexer rápido, ou não sobrará nada deles", volta a ameaçar Trump

Trump tem estabelecidos prazos para Teerã, mas costuma voltar atrás. Já o Irã tem demonstrado inclinação para escalar o conflito

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã neste domingo (17) em meio a um frágil cessar-fogo no confronto que ocorre há três meses entre EUA, Israel e o país persa.

"Para o Irã, o relógio está correndo, e é melhor eles se mexerem RÁPIDO, ou não sobrará nada deles. O tempo é fundamental!", escreveu o republicano em uma postagem na Truth Social, em referência à falta de ação dos líderes iranianos.

Trump tem repetidamente estabelecido prazos para Teerã, mas acaba voltando atrás, enquanto as tratativas para um acordo de paz seguem em um impasse.

O Irã, por sua vez, tem se mostrado inclinado a escalar o conflito. Neste domingo, apresentadores da TV estatal iraniana apareceram no ar segurando fuzis, e um deles atirou contra uma bandeira dos Emirados Árabes Unidos, que sofreu um ataque de drone hoje em uma instalação nuclear.

O cessar-fogo com o Irã segue instável, e fracassaram os esforços diplomáticos voltados a uma paz mais duradoura. Enquanto isso, os combates se intensificaram entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apesar de um cessar-fogo em vigor no Líbano.