Trump diz que Xi Jinping ofereceu ajuda para articulações com o Irã

Presidente Trump também relacionou o papel da China às compras de petróleo iraniano

Declarações ocorrem em meio às tensões envolvendo o Irã e à preocupação do mercado com possíveis interrupções no fluxo de petróleo pela região (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

Após encontro realizado na madrugada desta quinta-feira, 14, em Pequim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente da China, Xi Jinping, ofereceu ajuda nas negociações envolvendo o Irã e demonstrou interesse em um acordo para reduzir tensões no Oriente Médio.

Em trecho de entrevista à Fox News, Trump disse que Xi "gostaria de ver um acordo sendo fechado" com Teerã.

Segundo o republicano, o líder chinês afirmou: "Se eu puder ajudar de alguma forma, gostaria de ajudar".

Trump também relacionou o papel da China às compras de petróleo iraniano. "Qualquer um que compra tanto petróleo obviamente tem algum tipo de relação com eles", afirmou.

O presidente norte-americano acrescentou que Xi deseja a manutenção da navegação no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo. "Ele gostaria de ver o Estreito de Ormuz aberto", disse Trump.

As declarações ocorrem em meio às tensões envolvendo o Irã e à preocupação do mercado com possíveis interrupções no fluxo de petróleo pela região. A China é um dos principais compradores de petróleo iraniano e mantém relações próximas com Teerã.

O conteúdo completo da entrevista será exibido no período da noite desta quinta, por volta das 22 horas (de Brasília), segundo a Fox News.