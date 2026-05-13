Trump chega à China para cúpula com Xi Jinping

Encontro entre Trump e Xi Jinping na China acontece em meio a tensões envolvendo comércio, Taiwan, inteligência artificial (IA) e a guerra entre Israel, EUA e Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do Air Force One acompanhado pela chefe de protocolo da Casa Branca, Monica Crowley (à direita), e escoltado pelo vice-presidente da China, Han Zheng, ao chegar ao Aeroporto Internacional de Pequim (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Pequim nesta quarta-feira (13), a bordo do avião oficial, o Air Force One, para uma aguardada cúpula com o presidente chinês, Xi Jinping, em meio a tensões envolvendo comércio, Taiwan, inteligência artificial (IA) e a guerra entre Israel, EUA e Irã.

Trump afirmou que pretende priorizar as discussões comerciais e buscar acordos para ampliar compras chinesas de alimentos e aeronaves americanas. Washington também quer iniciar negociações para criar um "Conselho de Comércio" bilateral, em uma tentativa de evitar nova escalada da guerra tarifária iniciada no ano passado, quando tarifas americanas levaram Pequim a restringir exportações de minerais de terras raras.

A visita ocorre enquanto o conflito com o Irã pressiona a popularidade de Trump e eleva os preços globais de energia após o fechamento do Estreito de Ormuz. Apesar disso, o republicano minimizou o tema e disse que o Irã "está sob controle". Trump também quer discutir um eventual acordo nuclear envolvendo EUA, China e Rússia.

Taiwan deve ser outro ponto central do encontro. Pequim critica o pacote de US$ 11 bilhões em armas aprovado pelos EUA para a ilha, considerada pela China parte de seu território. O jornal oficial chinês Peoples Daily afirmou que Taiwan é a "primeira linha vermelha" nas relações bilaterais.

Antes da chegada do presidente americano, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reuniu-se na Coreia do Sul com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, para tratar de comércio e economia.

Trump viaja à China acompanhado de executivos de grandes empresas americanas, incluindo Elon Musk (Tesla e SpaceX), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) e Kelly Ortberg (Boeing), além de CEOs de da BlackRock, Blackstone, Cargill, Citigroup, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Meta, Micron, Qualcomm e Visa.

*Com informações da Associated Press