AIEA identificou danos na central nuclear de Zaporizhia

Uma equipe da agência vistoriou na segunda-feira (04) o Laboratório de Controle de Radiação Externa da central

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) (JOE KLAMAR/AFP)

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) revelou hoje que detectou danos numa parte da central nuclear ucraniana de Zaporizhia, sob ocupação russa, depois de um ataque com um drone no domingo.

De acordo com a AIEA, uma equipe da agência vistoriou na segunda-feira (04) o Laboratório de Controle de Radiação Externa da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, um dia depois de ser atingida pelo drone.

Durante a visita, os peritos da AIEA avaliaram diretamente as consequências do incidente e observaram danos em alguns dos equipamentos de monitorização meteorológica do laboratório, que já não estão operacionais. Os especialistas realizaram um relatório sobre a situação, que afirma que a instalação afetada está localizada no exterior do perímetro principal da central nuclear, mas faz parte do complexo.

Ontem também um bombardeio da Rússia na região de Zaporizhzhia, em Vilniansk, no sul do território ucraniano, resultou na morte de nove pessoas e mais de 20 ficaram feridas.

O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, pediu mais uma vez à máxima contenção militar nas proximidades de todas as instalações nucleares de modo a serem evitados riscos de segurança.

A central nuclear de Zaporizhia, com seis reatores, foi ocupada pela Rússia nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, em 2022. A central não produz eletricidade desde a ocupação russa, mas precisa estar conectada à rede elétrica para manter o sistema estável.