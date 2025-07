Irã diz que continuará cooperação com AIEA

This handout picture released by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on July 5, 2025 shows him attending a mourning ceremony in Tehran marking the ninth day of the Islamic month of Muharram in the lead-up to Ashura, a 10-day period commemorating the seventh century killing of Prophet Mohammed's grandson Imam Hussein. Iran's supreme leader on July 5 made his first public appearance since the outbreak of his country's recent 12-day war with Israel, state media reported, greeting worshippers and being cheered at a mosque in a video broadcast by state television. (AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR)

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, assegurou ao chefe do Conselho Europeu, António Costa, que o Irã está pronto para continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), após ter anunciado a suspensão da colaboração depois dos ataques israelenses e norte-americanos ao país. “Mas, a AIEN deve corrigir dualidade de critérios no acesso a armas nucleares”, frisou Pezeshkian.

Costa disse que na conversa telefônica com o governante iraniano também foram abordados temas relacionados com as consequências dos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos. "Insisti com ele para que não promulgasse a legislação que suspende a cooperação com a AIEA", destacou.

O líder do Conselho Europeu acrescentou ainda que o Irã se mostrou disponível para retomar as negociações com os EUA, o E3 (França, Reino Unido e Alemanha) e a União Europeia. "Concordamos que o diálogo é o caminho a seguir para resolver conflitos e garantir que a paz e a calma prevalecem", apontou.

Teerã nega que o seu programa nuclear se destine à produção de bombas atômicas, porém enriquece urânio até próximo do nível necessário para fazê-lo.

Por outro lado, os Estados Unidos, Israel e a maioria dos países ocidentais defendem que o objetivo do governo iraniano é se tornar uma potência nuclear.