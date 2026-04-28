Trump afirma que Irã está em "estado de colapso" e pede a reabertura do Estreito de Ormuz

Washington e Teerã estão imersos em um processo de diálogo, mediado pelo Paquistão, para tentar chegar a um acordo para o fim do conflito

Presidente norte-americano discursa em frente à Casa Branca, nesta terça-feira (Foto: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que as autoridades iranianas se encontram em um "estado de colapso", razão pela qual teriam solicitado a ele a abertura do Estreito de Ormuz, enquanto resolvem uma suposta crise interna de liderança que Washington vem apontando há dias, em meio às tensões no processo de negociações iniciado para tentar chegar a um acordo após a ofensiva lançada de surpresa em 28 de fevereiro pelas forças israelenses e americanas contra o país asiático.

"O Irã acaba de nos informar que se encontra em um 'estado de colapso'. Eles querem que 'abramos o estreito de Ormuz' o mais rápido possível, enquanto tentam resolver sua situação de liderança (o que acredito que conseguirão!)", declarou o chefe da Casa Branca em suas redes sociais.

O porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, Reza Talaei-Nik, havia destacado horas antes, em declarações divulgadas pela emissora de televisão pública iraniana IRIB, que "os Estados Unidos devem aceitar que precisam abandonar suas exigências ilegais e irracionais" e destacou que "hoje em dia, todo mundo considera os Estados Unidos e o regime sionista - em referência a Israel - como símbolos do terrorismo de Estado".

Washington e Teerã estão imersos em um processo de diálogo, mediado pelo Paquistão, para tentar chegar a um acordo para o fim do conflito no Oriente Médio. No entanto, as divergências nas posições têm impedido, até o momento, a realização de uma segunda reunião na capital paquistanesa, Islamabad, que sediou um primeiro encontro presencial após o acordo de cessar-fogo de 8 de abril, prorrogado desde então sem prazo determinado pelo presidente dos Estados Unidos.