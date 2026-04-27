° / °
Mundo
ESTADOS UNIDOS

Casa Branca alega que o 'culto da esquerda ao ódio' levou ao ataque no evento de gala com Trump

Jantar dos Correspondentes da Casa Branca ocorreu no sábado (25)

AFP

Publicado: 27/04/2026 às 16:34

Seguir no Google News Seguir

Jantar dos Correspondentes da Casa Branca/Nathan Howard/Getty Images via AFP

Jantar dos Correspondentes da Casa Branca (Nathan Howard/Getty Images via AFP)

A Casa Branca culpou, nesta segunda-feira (27), o "culto da esquerda ao ódio" pelo ataque a tiros ocorrido durante um jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, que contou com a presença de Donald Trump.

A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, afirmou que o incidente foi a terceira tentativa de assassinato contra o presidente republicano nos últimos dois anos.

"O culto da esquerda ao ódio contra o presidente e todos aqueles que o apoiam e trabalham para ele resultou em várias pessoas feridas e mortas, e neste fim de semana quase aconteceu de novo", declarou Karoline Leavitt.

 

Veja também:

Trump ultrapassou em várias ocasiões os limites com seus furiosos ataques verbais contra seus oponentes.

Em uma coletiva de imprensa realizada minutos após o incidente no jantar dos correspondentes da Casa Branca, Trump adotou um tom mais conciliatório em relação à mídia, que ele havia anteriormente rotulado de "inimiga do povo".

Mas Leavitt, que dividia o palco com Trump no jantar quando o incidente ocorreu, disse que houve uma "demonização sistemática" do presidente.

"Ninguém nos últimos anos foi alvo de mais balas e mais violência do que o presidente Trump", declarou Leavitt.

"Aqueles que constantemente rotulam e difamam falsamente o presidente como fascista, como uma ameaça à democracia, e o comparam a Hitler para obter vantagens políticas estão alimentando esse tipo de violência", acrescentou.

ataque , Casa Branca , Trump
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP