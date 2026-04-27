Julgamento de Netanyahu por corrupção é novamente adiado

Segundo publicação das mídias israelenses, ainda não foi anunciada uma nova data para a continuação do julgamento do premiê.

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

O depoimento do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que estava previsto de ser retomado hoje (27) após um adiamento relacionado com a guerra de Israel contra o Irã, foi suspenso uma hora antes do início, por causa de "preocupações de segurança" argumentadas pelo advogado, Amit Hadad.

Segundo publicação das mídias israelenses Canal 12 e Ynet, que citaram o advogado de Netanyahu, não foi ainda anunciada uma nova data para a continuação do julgamento do premiê.

Netanyahu também solicitou formalmente um indulto ao presidente de Israel, Isaac Herzog, em novembro do ano passado. Mas, no último domingo, Herzog disse que não analisará o pedido até que as tentativas de se chegar a um acordo extrajudicial com a acusação se esgotem.

Antes do começo da guerra contra o Irã, o primeiro-ministro israelense comparecia ao tribunal três vezes por semana para o julgamento dos casos em que é acusado de corrupção. Netanyahu enfrenta três processos judiciais; dois casos por fraude e abuso de confiança, e um caso de corrupção considerado grave. Este último é referente a alegados favores concedidos pelo premiê, quando ainda era ministro das Comunicações, ao empresário Shaul Elovich, que controlava a empresa de telecomunicações Bezeq e o portal Walla News, em troca de uma cobertura midiática favorável.