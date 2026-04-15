'Voo fantasma': Avião faz 20 manobras em círculos antes de cair

Avião passou alguns minutos fazendo manobras em círculos (Flightradar24: )

Um avião de pequeno porte caiu na Bolívia após perder contato com a torre de controle e permanecer fazendo manobras em círculos no céu. A aeronave, pilotada por Carlos Moyano e Julio César Sardán, foi encontrada na última segunda-feira (13), na região de Cochabamba. Os dois morreram.

O especialista em aviação Lito Sousa, que mantém o canal Aviões e Músicas no YouTube, afirmou que as informações preliminares apontam para um possível cenário de "voo fantasma", quando a tripulação fica incapacitada e o piloto automático continua operando seguindo a última instrução programada e entra em espera até o combustível acabar.

"As informações ainda são iniciais, mas a principal hipótese trabalhada pelas autoridades no momento é de uma possível despressurização seguida de incapacitação da tripulação", afirmou o especialista.

Uma equipe da Unidade de Investigação de Acidentes e Incidentes (AIG) da Bolívia recuperou nesta terça-feira, 15, a caixa preta do Cessna Citation, com matrícula CP-3243. O avião havia decolado de La Paz às 8h30, segundo a imprensa local, com destino a El Trompillo, em Santa Cruz. Por volta das 8h47, a torre de controle perdeu contato com a aeronave.

"O dispositivo será enviado a especialistas no exterior, que dispõem da tecnologia necessária para a extração e análise das informações, contribuindo assim para o esclarecimento dos fatos" afirmou a Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC).

A DGAC ainda detectou o Cessna por alguns minutos fazendo manobras em círculos no norte de Cochabamba até que o avião desapareceu por volta das 11h. Até o momento, a causa da morte dos pilotos não foi divulgada. Dados do Fligthradar24 mostram que, no mesmo dia, a aeronave havia partido de Santa Cruz às 6:45 e pousou em La Paz às 7:56.



