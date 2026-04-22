Brasileiras estão entre os feridos de ataque a tiros em pirâmides no México

Atentado deixou uma canadense morta e ao menos treze feridos

Policiais na zona arqueológica de Teotihuacan, no Mexico. (VALENTINA ALPIDE / AFP)

Duas brasileiras ficaram feridas após o ataque a tiros registrado nas pirâmides de Teotihuacán, um dos principais destinos turísticos do México, na segunda-feira (20). A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Uma das vítimas - uma adolescente de 13 anos - já recebeu alta hospitalar e está com a família, enquanto a outra foi encaminhada para um hospital da região.

Segundo autoridades mexicanas, o atentado deixou uma turista canadense morta e pelo menos treze pessoas feridas. O Ministério das Relações Exteriores do Canadá também confirmou que um cidadão do país está entre os feridos.

As investigações apontam que o ataque foi premeditado. Segundo o procurador-geral de Justiça do Estado do México, José Luis Cervantes Martínez, o autor dos disparos esteve anteriormente na região, onde se hospedou, e planejou a ação antes de executá-la.

“O agressor planejou e executou sua ação de forma solitária, sem indícios de participação de outras pessoas”, afirmou o procurador.

Ainda de acordo com o Gabinete de Segurança do México, o suspeito tirou a própria vida após o ataque. Os feridos foram socorridos e seguem recebendo atendimento médico.

Quem era o agressor

O autor dos disparos tinha 27 anos e era natural de Tlapa de Comonfort, no estado de Guerrero. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo, uma arma branca e 52 cartuchos de calibre .38. Também foram encontrados documentos pessoais, passagens de ônibus, um celular e manuscritos, segundo as autoridades, “supostamente relacionados a eventos violentos ocorridos nos Estados Unidos em abril de 1999”.

Relatos de testemunhas ajudam a dimensionar o pânico no local. Uma guia turística, que preferiu não se identificar, contou à agência Associated Press que o ataque começou por volta das 11h30, quando visitantes desciam as pirâmides.

Segundo ela, o homem passou a atirar em direção aos turistas, provocando correria. Muitas pessoas tropeçaram e caíram nas escadarias ao tentar se proteger. A guia afirmou ter ouvido cerca de 30 disparos.

Imagens divulgadas por veículos locais mostram o suspeito no topo de uma das pirâmides enquanto visitantes buscavam abrigo.

O caso segue sob investigação das autoridades mexicanas.