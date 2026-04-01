Apesar da guerra na região, Iraque comemora euforicamente classificação para Copa do Mundo

Ao vencer a Bolívia, a seleção do Iraque garantiu a primeira participação do país em uma Copa do Mundo desde o Mundial do México 1986

Torcedores da seleção do Iraque em classificação à Copa do Mundo 2026 (Ahmad Al-Ruabye/ AFP)

Música, fogos de artifício e algumas rajadas de tiros irromperam na capital iraquiana, Bagdá, na madrugada desta quarta-feira (1º), após a seleção do país ter se classificado para a Copa do Mundo pela primeira vez em décadas.

Os 'Leões da Mesopotâmia' garantiram a primeira participação do país em uma Copa do Mundo desde o Mundial do México 1986, com uma vitória de 2 a 1 sobre a Bolívia na noite de terça-feira, em uma das finais da repescagem intercontinental realizadas em solo mexicano.

Os preparativos para a partida foram interrompidos pela eclosão da guerra no Oriente Médio no final de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, arrastando, posteriormente, o vizinho Iraque para o conflito.

"Povo unido"

Mais de 100 pessoas morreram no Iraque desde que começaram os combates.

A guerra não ficou longe da mente dos iraquianos nesta quarta-feira, mas isso não impediu que os torcedores lotassem uma das principais ruas comerciais de Bagdá para torcer por sua seleção, ainda de madrugada.

"Esta vitória é incrivelmente valiosa para nós, apesar da guerra", disse Ahmed, de 22 anos, à AFP, do lado de fora de um café no bairro central de Karrada.

"O povo iraquiano está unido, transcendendo todas as correntes religiosas", acrescentou ele, observando que o triunfo lembrou aos iraquianos a vitória na Copa da Ásia de 2007, quando a violência sectária atingia o seu auge.

As ruas do centro da capital pararam completamente, à medida que milhares de homens subiam em carros e caminhões para comemorar, alguns com lágrimas nos olhos, agitando a bandeira do país.

Guerra alheia

Os vendedores ambulantes de chá, que sobrevivem dessa maneira precária, ofereceram a bebida de graça para comemorar a conquista.

"Apesar da situação econômica terrível e da guerra, nossa seleção venceu!", gritou Ali al-Muhandis, eufórico, à AFP.

"No Iraque, nos superamos em circunstâncias excepcionais", acrescentou, com a voz rouca de tanto gritar.

"Estamos vivendo uma guerra que nada tem a ver conosco, pois ocorre entre o Irã, os Estados Unidos e Israel", observou ele.

O país foi arrastado para o conflito, com ataques dirigidos tanto contra os interesses dos EUA no Iraque quanto contra grupos armados pró-iranianos dentro do próprio país.

A guerra pôs fim a um período de relativa paz que os iraquianos vinham desfrutando após décadas de insegurança e violência.

Festa nacional

A seleção iraquiana chegou ao México na semana passada, após uma exaustiva viagem de três dias, com alguns jogadores sendo forçados a completar parte do trajeto por via terrestre depois que o Iraque fechou seu espaço aéreo devido à guerra.

No entanto, a equipe superou esses desafios e, com gols de Ali Al Hamadi e Aymen Hussein, garantiu sua classificação para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

A televisão estatal transmitiu as comemorações por todo o país, e o governo parabenizou a equipe.

As autoridades haviam prometido pagar bônus aos jogadores caso vencessem, e também anunciaram um feriado nacional de dois dias após a partida.

O Iraque vai jogar no Grupo I da Copa do Mundo, enfrentando França, Senegal e Noruega.