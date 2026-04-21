Trump descarta prorrogar cessar-fogo, cita posição forte dos EUA com Irã e critica China

Trump sinalizou que não deseja prorrogar o prazo do cessar-fogo e ressaltou que os americanos estão em uma posição de negociação forte com os iranianos

Donald Trump, presidente dos EUA ( ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, projetou, em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 21, que Washington irá alcançar "um ótimo negócio" com o Irã. À espera da nova rodada de negociações entre as partes no Paquistão, o mandatário norte-americano afirmou que Teerã não tem outra opção senão enviar representantes para as conversas.

"Não vou me deixar pressionar, quero fazer um bom acordo. Nós vencemos completamente a guerra, nós derrotamos totalmente o Irã", disse Trump.

Mesmo falando em derrota do país persa, Trump disse que "as forças armadas dos EUA estão prontas para entrar no Irã. Estamos prontos para ir militarmente", acrescentou.

Na ocasião, o republicano celebrou que o bloqueio norte-americano aos portos iranianos como "um tremendo sucesso" e disse que os EUA controlam totalmente o Estreito de Ormuz. Ele também alegou que possíveis ataques à infraestrutura podem prejudicar o Irã militarmente e que Teerã está tentando remanejar seus mísseis durante este cessar-fogo.

Trump sinalizou que não deseja prorrogar o prazo do cessar-fogo e ressaltou que os americanos estão em uma posição de negociação forte com os iranianos, lidando "com muito sucesso" com a situação.

Ele ainda afirmou que, na segunda-feira, os EUA interceptaram um navio iraniano carregado de presentes da China: "Eu pesava que tinha um entendimento com o presidente da China, Xi Jinping."

O presidente dos EUA ainda mencionou que o Irã precisa "usar a razão e o bom senso", mas pode se tornar um país legítimo - já que considera todo o cenário como uma "mudança de regime" -, além de ter a oportunidade de se reerguer. "Se saíssemos do Irã agora, a reconstrução levaria 20 anos", disse.