Trump alega que Irã violou cessar-fogo diversas vezes em meio a expectativas de negociações

O mandatário norte-americano afirmou que a delegação dis EUA, liderada pelo vice-presidente, JD Vance, deve partir para a capital paquistanesa Islamabad ainda nesta terça-feira

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, alegou, em publicação na Truth Social, nesta terça-feira, 21, que o Irã violou o cessar-fogo de duas semanas acordado entre os países "diversas vezes", sem dar mais explicações. A postagem acontece em meio a expectativas para uma nova rodada de negociações entre Washington e Teerã, mediada pelo Paquistão, em busca de uma solução para a guerra no Oriente Médio que já se estende por sete semanas.

Na segunda-feira, 20, o mandatário norte-americano afirmou que a delegação dis EUA, liderada pelo vice-presidente, JD Vance, deve partir para a capital paquistanesa Islamabad ainda nesta terça-feira.

De acordo com o The New York Times, do lado iraniano, o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, que lidera as negociações e é influente figura política iraniana, estará presente, estará presente no diálogo.

O cessar-fogo ainda está em vigor, mas chega ao fim na noite de quarta-feira, pelo horário de Washington.