"Altamente improvável", diz Trump sobre prorrogar cessar-fogo com Irã

Nova rodada de negociações de paz deve acontecer no Paquistão. A trégua termina na quarta-feira (22)

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (JIM WATSON / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, disse à Bloomberg News que era "altamente improvável" a prorrogação do cessar-fogo de duas semanas com o Irã. A trégua vale até a noite de quarta-feira (22).

Em outras declarações, o presidente disse à PBS News que, se o cessar-fogo terminar sem um acordo de paz, "então muitas bombas começarão a explodir".

Nova rodada de negociações de paz

Uma delegação dos Estados Unidos, encabeçada pelo vice-presidente JD Vance, partirá "em breve" para o Paquistão para uma nova rodada de negociações de paz com o Irã, disse à AFP uma fonte próxima das discussões nesta segunda-feira (20).

Esta informação chega pouco depois de Trump afirmar ao New York Post que os negociadores americanos já estavam a caminho, e enquanto Teerã assegura não ter tomado nenhuma decisão sobre a retomada dos diálogos.

Após uma reunião em Islamabad em 11 e 12 de abril, que terminou sem acordo, as duas partes se acusaram mutuamente de violar uma trégua temporária que terminará nos próximos dias.

Questionado se o Irã participaria das conversas desta segunda-feira em Islamabad, Trump disse que não sabia. "Supõe-se que eles estarão lá. Nós concordamos em estar lá", afirmou.

Apesar da incerteza, o Paquistão reforçou a segurança, bloqueando estradas e impondo restrições ao tráfego na capital.

"Não temos qualquer plano para a próxima rodada de negociações e nenhuma decisão foi tomada a esse respeito", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei.

A Casa Branca disse que o vice-presidente JD Vance chefiará a delegação, depois de Trump afirmar que ele próprio não o faria, por motivos de segurança.