° / °
Mundo
GUERRA

Irã promete 'responder em breve' a ataque e apreensão de cargueiro pelos EUA

Tensão entre Irã e Estados Unidos aumenta após apreensão de navio iraniano e ameaça de retaliação militar

AFP

Publicado: 19/04/2026 às 20:11

Seguir no Google News Seguir

Porta-voz do Irã, Esmaeil Baghaei, critica mídia dos EUA e ameaças a negociadores /Foto: ATTA KENARE / AFP

Porta-voz do Irã, Esmaeil Baghaei, critica mídia dos EUA e ameaças a negociadores (Foto: ATTA KENARE / AFP)

O Irã prometeu neste domingo (20) “responder em breve” à apreensão, por parte da Marinha dos Estados Unidos, de um de seus cargueiros, que tentava driblar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelos Estados Unidos.

“As Forças Armadas da República Islâmica do Irã responderão em breve e tomarão medidas de represália contra este ato de pirataria armada e contra os militares americanos”, escreveu no Telegram o porta-voz do Estado-Maior iraniano, acusando os Estados Unidos de terem “violado o cessar-fogo”.

Veja também:

ataque , Estados Unidos , Irã
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP