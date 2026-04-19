Irã promete 'responder em breve' a ataque e apreensão de cargueiro pelos EUA
Tensão entre Irã e Estados Unidos aumenta após apreensão de navio iraniano e ameaça de retaliação militar
Publicado: 19/04/2026 às 20:11
Porta-voz do Irã, Esmaeil Baghaei, critica mídia dos EUA e ameaças a negociadores (Foto: ATTA KENARE / AFP)
O Irã prometeu neste domingo (20) “responder em breve” à apreensão, por parte da Marinha dos Estados Unidos, de um de seus cargueiros, que tentava driblar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelos Estados Unidos.
“As Forças Armadas da República Islâmica do Irã responderão em breve e tomarão medidas de represália contra este ato de pirataria armada e contra os militares americanos”, escreveu no Telegram o porta-voz do Estado-Maior iraniano, acusando os Estados Unidos de terem “violado o cessar-fogo”.
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