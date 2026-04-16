Trump anuncia cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano

"Os dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre seus países, iniciarão formalmente um cessar-fogo de 10 dias", disse o presidente

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (16) uma trégua de dez dias entre Israel e o Líbano, que terá hoje a partir das 18 horas (horário de Brasília)

“Os dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias", disse Trump, acrescentando que conversou por telefone com os dirigentes de ambos os países.

Após a declaração, o grupo xiita Hezbollah afirmou que qualquer trégua deve impedir a presença de soldados israelenses no território libanês.

Já o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, acolheu com satisfação o anúncio de cessar-fogo de Trump. Salam agradeceu aos países envolvidos na mediação de um acordo de cessar-fogo, incluindo os Estados Unidos, França, Arábia Saudita, Egito, Catar e Jordânia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou a trégua e enfatizou que as partes devem agora procurar a paz permanente. "É um alívio, uma vez que este conflito já ceifou demasiadas vidas. A Europa continuará a exigir o pleno respeito pela soberania e integridade territorial do Líbano e continuará a apoiar o povo libanês através de uma ajuda humanitária substancial", apontou.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, havia anteriormente recusado o pedido dos EUA para estabelecer contato direto com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump tinha indicado após a reunião de terça-feira entre os embaixadores dos dois países em Washington, que os líderes israelenses e libaneses iriam conversar hoje num reforço das negociações para se chegar a um acordo de cessar-fogo.

Mas, o gabinete presidencial libanês também confirmou que Aoun falou hoje com Trump. Na rede social X, Joseph Aoun agradeceu a Trump os esforços para alcançar um cessar-fogo no Líbano e assegurar uma paz duradoura e estável.

O presidente do Líbano ainda declarou durante um encontro com o Ministro britânico para os Assuntos do Oriente Médio, que a trégua servirá como um ponto de partida natural para as negociações diretas entre os dois países. “O Líbano está empenhado em interromper a escalada no sul e em todas as regiões libanesas para que cesse o ataque a inocentes e que a destruição de casas nas vilas e cidades pare. As negociações entre Israel e o Líbano devem ser conduzidas exclusivamente pelas autoridades libanesas para respeitar a soberania do país. A retirada das forças israelenses do nosso território é um passo essencial para consolidar o cessar-fogo, além do nosso exército ser redistribuído até às fronteiras internacionais para acabar com qualquer manifestação de presença armada”, afirmou.

Por outro lado, as forças israelenses já destruíram a Ponte Qasmiyeh, a última ligação entre as regiões de Tiro e Sidon, que conectava o sul do Líbano ao resto do país.

OMS pediu proteção para as infraestruturas de saúde do Líbano

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiterou hoje o apelo à proteção imediata das instalações de saúde, profissionais de saúde, ambulâncias e doentes em todo o Líbano.

A Organização registrou 133 ataques a serviços de saúde, com 88 mortos e 206 feridos desde o começo do conflito entre Israel e Hezbollah. Segundo Tedros, quinze hospitais e sete centros de cuidados de saúde primários foram danificados, e cinco hospitais e 56 centros de cuidados de saúde primários foram fechados.

A OMS também pediu acesso humanitário seguro, contínuo e irrestrito em todo o Líbano, para que os serviços essenciais possam ser prestados sem demora e sem riscos para quem presta ou recebe cuidados.