Trump diz que negociações com Irã serão retomadas dentro de alguns dias

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Foto: ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou hoje que as negociações de paz com o Irã podem ser retomadas "nos próximos dois dias" em Islamabad, Paquistão.

Trump também sugeriu que algo pode acontecer em breve, incentivando a imprensa a permanecer na capital paquistanes a. Mas, Trump reiterou que não aceitará um acordo que permita ao Irã desenvolver armas nucleares, exigindo uma suspensão de longo prazo no enriquecimento de urânio. O prazo dos EUA na última reunião estipulou 20 anos, enquanto Teerã propôs cinco. As autoridades iranianas alegaram que as conversas foram interrompidas devido à postura de "maximalismo" dos EUA.

As negociações anteriores no Paquistão fracassaram no fim de semana, porém o líder norte-americano indicou ontem que Teerã demonstrou interesse em retomar o diálogo para um acordo.

No entanto, se mantêm entre os dois lados as divergências sobre o programa nuclear iraniano e o duplo bloqueio ao Estreito de Ormuz. O Irã fechou praticamente a rota marítima desde o inicio da guerra e disse recentemente que cobraria taxas pelo tráfego das embarcações. Por sua vez, os EUA iniciaram há poucos dias um bloqueio naval no Estreito, proibindo a passagem de navios vinculados ao Irã, o que aumentou a pressão sobre o país e o objetivo de asfixiar a sua economia.

O Departamento do Tesouro dos EUA ainda divulgou hoje nas redes sociais que não vai renovar o alívio temporário das sanções ao petróleo iraniano. O acordo expira neste final de semana, no dia 19 de abril.

“O Tesouro está avançando agressivamente com a Fúria Econômica, mantendo a pressão máxima sobre o Irã. As instituições financeiras devem ficar atentas de que o departamento está utilizando toda a gama de ferramentas e autoridades disponíveis e está preparado para impor sanções secundárias contra instituições financeiras estrangeiras que continuem a apoiar as atividades do Irã. A autorização de curto prazo que permite a venda do petróleo iraniano já encalhado no mar está prestes a expirar em poucos dias e não será renovada.”, publicou no X.

Segundo publicação do Wall Street Journal, mais de 20 navios mercantes passaram pelo Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas.

Já o Comando Central dos EUA comunicou que nenhum navio proveniente de portos iranianos conseguiu atravessar o bloqueio americano nas primeiras 24 horas. Seis navios mercantes obedeceram às ordens das forças norte-americanas para inverter o rumo e regressar a um porto iraniano no Golfo de Omã, segundo o Comando Central.