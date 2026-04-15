EUA diz que mantém conversações com o Irã, mas impõem novas sanções

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca (Getty Images via AFP)

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em coletiva a imprensa, disse hoje que os Estados Unidos estão discutindo uma possível segunda rodada de negociações com o Irã, que seria provalvelmente no Paquistão. "É muito provável que se realizem no mesmo local que da última vez. Estas discussões estão a decorrer, mas nada é oficial enquanto não for anunciado pela Casa Branca. Mas estamos otimistas quanto à perspectiva de um acordo", declarou.

Leavitt também mencionou que Xi Jinping, presidente da China, garantiu a Donald Trump que Pequim não está fornecendo armas a Teerã. Na mesma conferência de imprensa, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou também que acredita que o bloqueio americano à passagem de navios pelo Estreito de Ormuz vai levar a uma "pausa" na compra de petróleo iraniano por parte da China.

Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra mais de duas dezenas de indivíduos, empresas e navios que, segundo a Casa Branca, estão envolvidos na exportação de petróleo e gás natural iranianos. Bessent sinalizou ainda a disposição dos EUA para aplicar mais sanções, afirmando que está preparado para impor “sanções secundárias” a países que comprem petróleo iraniano. Bessent assegurou também que Washington não vai renovar as licenças temporárias que permitiram a compra de petróleo russo e iraniano após o inicio do conflito no Oriente Médio.

O secretário do Tesouro acrescentou que as relações com Pequim apresentam grande establilidade, mas ressaltou que ter boas relações com a China não quer dizer que o déficit comercial não possa continuar a baixar.

Por sua vez, a Bloomberg publicou, citando uma fonte próxima do processo, que os EUA e o Irã avaliam estender cessar-fogo em vigor por mais duas semanas, para fornecer mais tempo para as negociações de um acordo de paz. “Os mediadores tentam agendar reuniões técnicas para resolver os assuntos mais divergentes, como o programa nuclear iraniano e o Estreito de Ormuz”, diz a mídia.

No entanto, um alto funcionário norte-americano adiantou à agência de notícias France-Press (AFP), que a Casa Branca não concordou formalmente com a prorrogação da trégua.

Mas, a Sky News e o Wall Street Journal avançaram que as delegações dos EUA e Irã devem regressar às negociações já na próxima semana, me Islamabad. Segundo o Wall Street Journal indica também que existe princípio de acordo para o novo encontro.

Enquanto isso, a agência estatal iraniana Tasnim, afirmou que o Marechal paquistanês Asim Munir, que se tornou um intermediário fundamental entre os dois países, chegou a Teerã à frente de uma delegação de alto nível. Munir levou uma mensagem de Washington, e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, para discutir questões relacionadas com a segunda rodada de negociações, acrescentou a emissora estatal iraniana IRIB, citando fontes paquistanesas.

Um porta-voz do Ministério Relações Exteriores do Irã declarou que o país continua a trocar mensagens com os EUA através do Paquistão. Por outro lado, a chancelaria paquistanesa não confirmou até o presente momento as informações. Araghchi, por sua vez, garantiu que Teerã continua empenhado em promover a paz e a estabilidade na região, depois de ter recebido Munir e sua delegação.

Já o Comando Central dos EUA (CENTCOM) comunicou nesta quarta-feira (15) que nove navios seguiram as ordens norte-americanas e deram meia-volta para regressar aos portos iranianos durante o bloqueio, não atravessando o Estreito de Ormuz. O CENTCOM ainda acrescentou que o bloqueio abrange os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, mas não o próprio estreito.

Entretanto, meios de comunicação iranianos noticiaram que quatro navios transitaram por águas próximas do Irã hoje, realizando a travessia de e para o país, apesar do bloqueio imposto pelos EUA. que entrou em vigor na terça-feira.

Fontes iranianas também revelaram a mídia, que o Irã estuda propor que navios trafeguem pelo lado de Omã do Estreito de Ormuz, sem o risco de serem atacados, e que esta proposta faria parte do pacote de medidas que serão sugeridas aos EUA na próxima reunião das negociações. Deste modo, o Irã manteria o controle do seu lado do Estreito de Ormuz, enquanto Omã seria livre de decidir como proceder em relação às suas águas.