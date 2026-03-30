Turbina explode na decolagem em Guarulhos, e avião faz pouso de emergência

Avião da Delta Airlines precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos após uma falha na turbina logo depois da decolagem

Avião fez pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos após explosão de turbina (Reprodução)

Um avião da Delta Airlines precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite deste domingo, 29, após uma falha na turbina logo depois da decolagem. Não há informações de feridos.

A aeronave partiu às 23h49 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, quando, segundos após sair do solo, houve uma explosão na turbina esquerda. O incidente provocou a queda de fragmentos chamuscados na área ao lado da pista, o que deu início a um foco de incêndio.

A ocorrência foi identificada pela torre de controle do aeroporto, que alertou a tripulação. Diante da situação, o piloto declarou emergência, com o chamado "mayday", e iniciou o retorno imediato ao terminal.

Segundo dados da plataforma Flightradar24, o voo permaneceu no ar por cerca de nove minutos. Equipes de bombeiros do aeroporto foram acionadas e conseguiram controlar as chamas dos em poucos minutos.

O avião envolvido é um Airbus A330-323 e operava o voo DL0104, que seguiria para Atlanta, no estado da Geórgia. A partida estava prevista para 23h40, com chegada estimada às 7h40 no horário local.

Em comunicado publicado em seu site, a Delta informou que o voo foi cancelado devido a problemas mecânicos e pediu desculpas aos passageiros pelo transtorno.

A companhia aérea e a administração do aeroporto ainda não haviam detalhado as causas da falha até a última atualização desta reportagem.