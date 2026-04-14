Negociações entre os EUA e o Irã devem ser retomadas

Propostas divergentes sobre programa nuclear e tensões no Estreito de Ormuz marcam nova rodada de diálogo mediada pelo Paquistão

Teerã, capital do Irã ( AFP)

O Paquistão anunciou que propôs uma nova rodada entre os Estados Unidos e o Irã, na capital do país.

Os Estados Unidos e Irã devem voltar à mesa das negociações em Islamabad, no Paquistão, mas com propostas ainda muito distintas. Enquanto Washington exige a suspensão do enriquecimento de urânio por 20 anos, Teerã sugeriu apenas cinco.

Em paralelo, cresce a pressão internacional sobre o bloqueio norte-americano, apos quatro navios associados ao petróleo iraniano, sendo alguns sancionados pelos próprios EUA, terem atravessado o Estreito de Ormuz no primeiro dia das restrições.

Enquanto isso, o governo iraniano avalia uma pausa temporária no envio de navios para o Estreito de Ormuz para evitar testar o bloqueio norte-americano e inviabilizar as negociações com os EUA. A iniciativa visa evitar uma escalada do conflito à medida que Teerã e Washington definem a estratégia para um cessar-fogo definitivo, de acordo com publicação da Bloomberg.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, já havia dito que houve progressos que saíram do último encontro e diz que a decisão está agora do lado iraniano.

Por sua vez, o presidente da França, Emmanuel Macron, também instou os dois países a retomarem as conversações. Macron disse que já conversou com os presidentes Donald Trump e Masoud Pezeshkian para que possam esclarecer mal-entendidos e prevenir qualquer escalada adicional. O líder francês ainda frisou que o cessar-fogo deve ser rigorosamente respeitado por todas as partes e que deve incluir o Líbano.“É igualmente importante que o Estreito de Ormuz seja reaberto incondicionalmente, sem restrições ou portagens, o mais rapidamente possível”, acrescentou.