EUA e Irã negociam possível acordo para fim de conflito no Paquistão

A primeira fase das negociações foi concluída ainda neste sábado, com a troca de documentos entre as delegações para formalizar os principais consensos alcançados

Vice-presidente dos EUA, JD Vance, se reúne com o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif antes das negociações com o Irã (Foto: JACQUELYN MARTIN / POOL / AFP)

As negociações diretas entre EUA e Irã entraram na “fase técnica”, neste sábado (11), e deverão se prolongar por toda a noite em Islamabad, no Paquistão, segundo informações da agência Lusa. Neste momento, as autoridades dos dois países estão discutindo os detalhes finais de um possível acordo.

De acordo com a agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária do Irã, as questões ligadas ao Estreito de Ormuz continuam sendo o maior ponto de divergência entre as duas partes.

O estreito é a passagem por onde trafega 20% da produção mundial de petróleo e está bloqueada pelos iranianos no momento. Trump exige que a região seja reaberta.

As negociações finais têm foco em detalhes específicos das áreas econômica, militar, jurídica e nuclear. O diálogo acontece através de comitês formados por técnicos passam a discutir pontos mais detalhados do possível acordo. As conversas seguem “finalizando os detalhes técnicos”, conforme publicação oficial.

Do lado americano, a comitiva é liderada pelo vice-presidente JD Vance, acompanhado por Steve Witkoff e Jared Kushner. Já o Irã é representado por nomes como o chanceler Abbas Araghchi e o presidente do Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf.

Impasses



Mesmo com as negociações avançando, ainda há impasses. Um dos principais pontos de divergência envolveria o Estreito de Ormuz, estratégico para o comércio global de petróleo, que foi fechada pelo povo iraniano, mas o presidente dos EUA, Donald Trump, quer a região liberada.

Além disso, o Irã defende que Israel interrompa ataques no Líbano como parte de um eventual acordo, condição rejeitada por israelenses e norte-americanos.

As tratativas reúnem equipes amplas dos dois lados. A delegação iraniana conta com 71 integrantes, incluindo negociadores, especialistas e representantes de segurança. Já os Estados Unidos levaram um “conjunto completo de especialistas em áreas relevantes”, além de apoio adicional a partir de Washington, segundo a Casa Branca.



*Com Agência Brasil