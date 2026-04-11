Autoridades dos EUA e do Irã se encontram no Paquistão para negociações em clima de descrença

Antes de embarcar para Islamabad, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, advertiu o Irã a "não brincar" com o país

Vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance (Foto por JACQUELYN MARTIN / POOL / AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, chegou à capital do Paquistão, Islamabad, para as negociações com autoridades iranianas sobre a guerra. Ele está à frente de uma delegação que inclui o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, o chanceler Ishaq Dar, o chefe do Exército, Field Marshal Asim Munir, e o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, receberam Vance.

Em nota, o ministério disse que Dar elogiou o compromisso dos EUA com uma paz e estabilidade duradouras e afirmou esperar que as partes "se engajem construtivamente". A delegação iraniana, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, chegou na noite de sexta-feira, 10.

Antes de embarcar, Vance advertiu o Irã a não brincar com os EUA. Horas depois, Qalibaf afirmou que as discussões só ocorreriam se houver um cessar-fogo israelense no Líbano e a liberação de ativos iranianos bloqueados. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país entra nas conversas com profunda descrença e advertiu que reagirá se for atacado.

Autoridades regionais disseram, sob anonimato, que representantes do Egito, Arábia Saudita, China e Catar estão em Islamabad para facilitar indiretamente as conversas.

A TV estatal iraniana informou que a equipe de Qalibaf se reuniu com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, que disse que o conflito entrava em uma fase difícil e em um momento "vai ou racha".

As ruas da capital do Paquistão estão desertas, com forças de segurança bloqueando estradas. As autoridades solicitaram que os moradores permanecessem em casa, e a cidade parece passar por um toque de recolher.

Israel e Líbano

As negociações entre Israel e Líbano devem começar na terça-feira (14) em Washington, disse o gabinete do presidente libanês Joseph Aoun na sexta-feira (10).

Israel quer que o governo libanês assuma a responsabilidade de desarmar o Hezbollah, assim como foi previsto em um cessar-fogo de novembro de 2024. Mas não está claro se o exército libanês consegue confiscar armas do grupo militante, que tem resistido a esforços para conter sua força por décadas.

A insistência de Israel de que o cessar-fogo no Irã não inclui uma pausa em sua luta com o Hezbollah ameaçou afundar o acordo. No dia em que a trégua foi anunciada, Israel bombardeou Beirute com ataques aéreos, matando mais de 300 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.