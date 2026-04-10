Teerã propõe taxas de trânsito pelo Estreito de Ormuz em moeda iraniana

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

Nesta sexta-feira (10), o presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, Ibrahim Azizi, confirmou que um projeto de lei estipula que as taxas de trânsito cobradas pelo tráfego no Estreito de Ormuz seriam pagas na moeda nacional do país, o rial. Deste modo, ao evitar o uso do dólar, a tarifa não sofreria com as sanções ocidentais.

O Estreito de Ormuz tem estado sob o controle e bloqueio do Irã desde o início dos ataques dos Estados Unidos e Israel, que afetou as cadeias de abastecimento e fez disparar os preços da energia em todo o mundo. Após o acordo de cessar-fogo entre as partes, o Estreito chegou a ser reaberto. Mas, logo depois dos ataques massivos das forças israelenses contra alvos do grupo xiita Hezbollah no Líbano, o regime iraniano suspendeu praticamente toda a passagem de navios pela rota de navegação.

O presidente norte-americano, Donald Trump, alertou o Irã a parar imediatamente se estiver cobrando portagens a embarcações na passagem do Estreito. “Há relatos de que o Irã está cobrando taxas aos petroleiros que atravessam o Estreito de Ormuz. É melhor que não o estejam a fazer e, se o estiverem, é melhor que parem já! O Irã está agindo de forma muito deficiente, alguns diriam que desonrosa, para permitir que o petróleo passe pelo Estreito de Ormuz. Não é esse o acordo que temos”, afirmou.

Trump ainda avisou hoje que os iranianos não têm cartas à mesa de negociações. “Os iranianos parecem não perceber que não têm cartas, para além de uma extorsão de curto prazo ao mundo ao utilizarem vias marítimas internacionais. A única razão pela qual estão vivos hoje é para negociar!”, disse o presidente dos EUA na sua rede social.

Entretanto, relatos na mídia indicaram que Teerã já estaria aplicando um sistema que cobrança a cada navio de 1 dólar por barril de petróleo transportado a bordo ou seja dois milhões de dólares por embarcação. Sendo que o pagamento, segundo a imprensa, pode ser feito em yuan chinês ou em criptomoeda, duas opções que contornam a fiscalização ocidental.

Atualmente, é estimado que aproximadamente dois mil navios e 20 mil marítimos permanecem retidos no Golfo Pérsico.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também anunciou que conversou com Trump para discutir um plano prático sobre a navegação segura de navios pelo Estreito de Ormuz e as perspectivas da região, avançou a Sky News. "Estes Estados do Golfo são vizinhos do Irã. Para que o cessar-fogo se mantenha, e esperamos que assim seja, é necessário envolvê-los. Eles têm opiniões muito firmes sobre o Estreito de Ormuz", declarou.

Starmer acrescentou que a trégua acordada entre os dois lados nesta semana é frágil e que é necessário mais trabalho, com o Estreito de Ormuz tendo que fazer parte da solução.

Enquanto isso, os mercados internacionais apresentam hoje um otimismo moderado em resposta às expectativas das negociações que serão realizadas em Islamabad entre as duas partes.