Paquistão pediu a Trump mais duas semanas de prazo para o Irã

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif exortou também todas as partes beligerantes a procurarem um cessar-fogo durante estas duas semanas

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou nas rede social X que pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estender por duas semanas o prazo estabelecido para o Irã nas negociações para um acordo.

"Os esforços diplomáticos para uma solução pacífica da guerra em curso no Oriente Médio estão a progredir de forma constante, firme e eficaz, com potencial para alcançar resultados substanciais num futuro próximo. Para permitir que a diplomacia siga o seu curso, solicito encarecidamente ao presidente Trump que prolongue o prazo por duas semanas", avançou Sharif.

O premiê paquistanês exortou também todas as partes beligerantes a procurarem um cessar-fogo durante estas duas semanas, para permitir que a diplomacia alcance o fim definitivo da guerra, no interesse da paz e da estabilidade a longo prazo na região.

Para o regime de Teerã, Sharif apelou pela reabertura do Estreito de Ormuz durante o mesmo período, como um sinal de boa vontade.

“Pedi aos irmãos iranianos para que reabram o Estreito de Ormuz durante o mesmo período, como gesto de boa vontade", afirmou.

O diplomata francês Jean Arnault, enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está a caminho de Teerã para reforçar os esforços diplomáticos. "Guterres está profundamente preocupado com declarações que sugerem que populações civis inteiras ou civilizações possam ser obrigadas a suportar as consequências de decisões políticas e militares”, disse o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.

No entanto, segundo a agência de notícias iraniana TASNIM, o Irã ameaçou incluir na lista de potenciais alvos as instalações petrolíferas da Aramco, o oleoduto de Yanbu, na Arábia Saudita, e o oleoduto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, como retaliação contra um eventual ataque dos EUA.

Além disso, o Irã emitiu um alerta a todos os residentes e cidadãos que utilizam as várias pontes e estradas da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. De acordo com a imprensa local, o aviso indica que estas áreas serão consideradas como próximas de zonas militares hoje a partir das 23 horas no horário de Teerã.

Enquanto, o Ministério do Interior do Kuwait apelou a sua população para que não saiam de casa entre a meia-noite e as 06:00 (horas locais) de quarta-feira, como medida de precaução.