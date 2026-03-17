Afeganistão acusa o Paquistão de ataque a hospital que causou 400 mortes

O bombardeio ainda deflagrou um incêndio de grandes dimensões no local

Ataque a hospital de reabilitação de dependentes químicos ( AFP)

O governo do Afeganistão anunciou que um ataque aéreo do Paquistão atingiu um hospital de reabilitação de dependentes químicos na capital, Cabul, na noite de segunda-feira, que matou pelo menos 400 pessoas e deixou cerca de 250 feridos. O bombardeio ainda deflagrou um incêndio de grandes dimensões no local.

“O ataque aéreo atingiu o hospital em Cabul, destruindo partes significativas das instalações, que contam com dois mil leitos”, disse o porta-voz adjunto do governo afegão, Hamdullah Fitrat.

O incidente ocorreu depois das autoridades do Afeganistão terem avançado que os dois lados trocaram tiros ao longo da fronteira, provocando a morte de quatro pessoas no território afegão.

O incidente também aconteceu horas após o Conselho de Segurança da ONU ter apelado aos governantes do regime talibã do Afeganistão para que intensificassem os esforços de combate ao terrorismo. Por sua vez, Islamabad denunciou Cabul de dar abrigo a grupos militantes, em particular aos talibãs paquistaneses, que, segundo o governo afirma cometem ataques no interior do Paquistão.

Já o Paquistão rejeitou a acusação do ataque ao hospital e que a ofensiva realizada pelas suas forças armadas no leste do Afeganistão não atingiram alvos civis. “As forças armadas paquistanesas efetuaram ataques aéreos de precisão contra instalações militares em Cabul e na província oriental de Nangarhar. Foram destruídas infraestruturas de apoio técnico ao terrorismo e instalações de armazenamento de munições em dois locais em Cabul”, disse o ministro da Comunicação paquistanês, Attaullah Tarar.

Este último episódio acentua uma escalada do conflito que teve início entre os dois países no final do mês passado e que tem sido marcado por inúmeros confrontos nas fronteiras, para além de ataques aéreos no interior do Afeganistão. Os combates começaram depois do Afeganistão lançar ataques transfronteiriços em resposta aos ataques aéreos paquistaneses no interior do país, que Cabul alegou terem matado civis.

As hostilidades entre as partes interromperam um cessar-fogo que tinha sido mediado pelo Catar em outubro de 2025, após uma série de combates anteriores terem matado dezenas de soldados, civis e supostos militantes.