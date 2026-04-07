Missão Artemis II passa pelo lado oculto da Lua, observa eclipse solar e inicia retorno à Terra

Durante o sobrevoo lunar, a tripulação teve uma visão inédita da Lua, incluindo regiões próximas aos polos

Esta captura de tela de uma transmissão ao vivo da NASA mostra (da esquerda para a direita) a astronauta da NASA e especialista da missão Artemis II, Christina Koch; o astronauta da NASA e piloto da Artemis II, Victor Glover; o astronauta da Agência Espacial Canadense e especialista da missão Artemis II, Jeremy Hansen; e o astronauta da NASA e comandante da Artemis II, Reid Wiseman ( AFP)

Após alcançar a maior distância já percorrida por humanos no espaço, a missão Artemis II iniciou a viagem de volta à Terra após contornar o lado oculto da Lua na última segunda-feira, 6. A missão superou o recorde de distância da Terra anteriormente estabelecido pela Apollo 13 na década de 1970, atingindo 406.771 km e ultrapassando os 400.171 km do recorde anterior.

Durante o sobrevoo lunar, a tripulação teve uma visão inédita da Lua, incluindo regiões próximas aos polos. Um eclipse solar total saudou os tripulantes, enquanto a Lua bloqueava temporariamente o Sol.

Victor Glover destacou o "terminador", a linha que separa o dia da noite na Lua: "Quem me dera ter mais tempo para sentar e descrever o que vejo", comentou, antes de repassar as observações aos cientistas na Terra. Os astronautas também fotografaram e estudaram formações geológicas, como antigos fluxos de lava e crateras.

Eles propuseram nomes para duas crateras: uma em homenagem ao apelido da nave, Integrity, e outra em memória da falecida esposa do comandante, Carroll.

"Crateras Integrity e Carroll, recebido alto e claro. Obrigado", respondeu Jenni Gibbons, do controle da missão em Houston. A Nasa informou que os nomes serão submetidos à União Astronômica Internacional, órgão responsável por oficializar a nomenclatura de corpos celestes e acidentes geográficos lunares. "Em nome de toda a humanidade, vocês estão indo além dessa fronteira", disse também.

Jeremy Hansen acrescentou que o feito foi pensado "para desafiar esta geração e a seguinte, garantindo que o recorde não dure muito tempo".

A cápsula Orion segue agora em uma "trajetória de retorno livre" para a Terra, com acompanhamento contínuo da equipe de controle da missão. Durante os próximos quatro dias, os astronautas devem monitorar sistemas da nave e realizar experimentos científicos planejados antes da reentrada na Terra.

Trump fala com astronautas da Artemis II

Horas após a tripulação alcançar a maior distância da Terra já registrada por seres humanos e realizar um sobrevoo da Lua, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com os astronautas da Artemis II.

Durante a conversa, Trump elogiou o feito dos quatro tripulantes. "Os humanos realmente nunca viram nada como o que vocês estão fazendo. É realmente especial", afirmou. O presidente também disse que os Estados Unidos seguirão liderando a exploração espacial.

A tripulação relatou detalhes da passagem pelo lado oculto da Lua, momento em que ficou temporariamente sem comunicação com a Terra. Questionado sobre a experiência, o piloto Victor Glover disse que aproveitou o período para realizar observações científicas.

O astronauta canadense Jeremy Hansen, o primeiro de seu país a participar de uma missão lunar, agradeceu o apoio americano e defendeu a continuidade da cooperação internacional na exploração espacial.